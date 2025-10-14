Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что для прекращения боевых действий на Украине достаточно одного телефонного звонка Владимира Путина начальнику штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Об этом сообщает RMF FM.

По мнению польского министра, российский лидер может одним распоряжением Валерию Герасимову отдать приказ о выводе войск с украинской территории. Сикорский подчеркнул, что этот конфликт проще для разрешения, чем затяжной ближневосточный кризис. При этом он выразил скептицизм относительно немедленных действий Кремля.

Шансы на такой шаг, по словам дипломата, возрастут только тогда, когда экономика России ощутит на себе полное давление западных санкций. Он призвал союзников демонстрировать готовность долгосрочно поддерживать Киев и ужесточать ограничения на экспорт российских энергоносителей и технологий.

Ранее сообщалось о том, что заявление Польши о «Северном потоке» подорвало отношения с Германией.