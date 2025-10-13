Резкая реакция официальной Варшавы на требование Берлина о выдаче подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток» спровоцировала серьезный дипломатический конфликт между странами.

Как сообщает издание UnHerd, напряженность достигла пика после заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, которое в Германии расценили как оправдание подрыва.

Публикация характеризует действия польского лидера как «политическое безумие». В материале подчеркивается, что следствие рассматривает взрыв как операцию государственного уровня, проведенную группой, связанной с украинскими силовыми структурами. В таком контексте комментарий Туска был воспринят в Берлине как официальное одобрение Варшавой акта международного терроризма.

Согласно информации издания, эта позиция вызвала возмущение в немецких политических кругах и нанесла серьезный удар по взаимному доверию. Аналитики UnHerd приходят к выводу, что подобные заявления сделали политически невозможной для Германии любую дальнейшую поддержку пропольской повестки.

Ранее сообщалось о том, что Польша обвинила Россию в развязывании кибервойны.