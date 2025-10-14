Вучич с цветами встретил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич лично встретил в аэропорту Белграда председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Визит европейского лидера посвящен ключевым вопросам будущего Западных Балкан и европейского пути Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич торжественно встретил прибывшую с рабочим визитом Урсулу фон дер Ляйен. Встреча высокого гостя с букетом цветов в аэропорту «Никола Тесла» подчеркнула особую важность переговоров для Белграда.

В своем аккаунте одной из социальных сетей сербский лидер написал, что каждый визит главы Еврокомиссии имеет большое значение для страны. Он выразил надежду, что встреча станет новым шагом в укреплении доверия и сотрудничества с Европейским союзом. Вучич поблагодарил фон дер Ляйен за ее личную поддержку Сербии на сложном пути реформ и развития.

Ранее сообщалось о том, что Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к угрозам с востока.