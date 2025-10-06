Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к угрозам с Востока

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к борьбе, заявив, что основная угроза по ее мнению исходит с восточного фланга альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюз должен срочно подготовиться к серьезному противостоянию. С таким заявлением выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте, где обсуждался вотум недоверия ее ведомству.

По ее словам, международный порядок рушится с пугающей скоростью, что создает период большой неопределенности. Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно этот хаос вынуждает Европу сплотиться для будущей битвы, которую необходимо выиграть.

