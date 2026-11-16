Бактерии против воспаления: что нашли ученые в кишечнике пациентов с болезнью Хашимото

Эндокринолог Тульский: при Хашимото снизились бактерии с жирными кислотами

Наука

Ученые Сеченовского университета сравнили состав кишечной микрофлоры у людей с заболеваниями щитовидной железы и у здоровых добровольцев. Как передает Life.ru, у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом оказалось меньше бактерий, которые защищают кишечник и сдерживают воспаление.

Особый интерес исследователей вызвали микроорганизмы, производящие короткоцепочечные жирные кислоты: эти вещества поддерживают барьерную функцию кишечника и иммунный баланс. У пациентов с болезнью Хашимото таких бактерий оказалось меньше — снизилось число микроорганизмов одного семейства и нескольких других групп, связанных с обменом веществ.

В исследовании участвовали 72 человека: 21 пациент с аутоиммунным тиреоидитом, 21 с болезнью Грейвса и 30 добровольцев без заболеваний. Состав микрофлоры у групп действительно различается, однако является ли это причиной болезни или ее следствием, ученым еще предстоит выяснить. Ассистент кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Андрей Тульский объяснил, что связь между кишечником и щитовидной железой двусторонняя: микрофлора участвует в обмене гормонов щитовидной железы и может влиять на воспалительные процессы, а сами гормоны регулируют проницаемость кишечного барьера и состав микробиоты. Результаты приурочили ко Дню эндокринолога, который отмечается 14 ноября.

Читайте также

Княжеский «зверинец»: под Ярославлем обнаружили редких четырехрогих овец

Космическая пыль оседает в квартирах: ученый РАН объяснил, как отличить ее от городской грязи

Под Саратовом нашли следы метеорита «Саратов»: он упал более 100 лет назад

«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

Климатолог предупредил об угрозе подтопления Санкт-Петербурга

Климатолог предупредил об угрозе подтопления Санкт-Петербурга

«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города

«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города

«Кость — не камень, она живая». Интенсивные тренировки усиливают костный обмен

«Кость — не камень, она живая». Интенсивные тренировки усиливают костный обмен