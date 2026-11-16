Бактерии против воспаления: что нашли ученые в кишечнике пациентов с болезнью Хашимото

Ученые Сеченовского университета сравнили состав кишечной микрофлоры у людей с заболеваниями щитовидной железы и у здоровых добровольцев. Как передает Life.ru , у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом оказалось меньше бактерий, которые защищают кишечник и сдерживают воспаление.

Особый интерес исследователей вызвали микроорганизмы, производящие короткоцепочечные жирные кислоты: эти вещества поддерживают барьерную функцию кишечника и иммунный баланс. У пациентов с болезнью Хашимото таких бактерий оказалось меньше — снизилось число микроорганизмов одного семейства и нескольких других групп, связанных с обменом веществ.

В исследовании участвовали 72 человека: 21 пациент с аутоиммунным тиреоидитом, 21 с болезнью Грейвса и 30 добровольцев без заболеваний. Состав микрофлоры у групп действительно различается, однако является ли это причиной болезни или ее следствием, ученым еще предстоит выяснить. Ассистент кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Андрей Тульский объяснил, что связь между кишечником и щитовидной железой двусторонняя: микрофлора участвует в обмене гормонов щитовидной железы и может влиять на воспалительные процессы, а сами гормоны регулируют проницаемость кишечного барьера и состав микробиоты. Результаты приурочили ко Дню эндокринолога, который отмечается 14 ноября.