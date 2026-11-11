Космическая пыль оседает в квартирах: ученый РАН объяснил, как отличить ее от городской грязи

Микроскопические частицы, остающиеся после падения метеоров, достигают поверхности Земли и оседают на улицах и в жилых помещениях. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН Константин Рязанцев.

По словам ученого, космическая пыль наверняка присутствует в любой квартире, где время от времени открывают окна. Однако распознать ее практически невозможно без специального оборудования: размер одной частицы составляет всего 10–50 микрон, поэтому рассмотреть ее можно лишь под микроскопом. Ситуацию осложняет то, что в жилье проникают и другие микрочастицы — от промышленных предприятий и городского транспорта.

Рязанцев подчеркнул: даже если в квартире удастся обнаружить микронные шарики, утверждать, что они имеют космическое происхождение, нельзя. Для точной идентификации требуются лабораторные методы анализа состава.

Ранее в Ярославле нашли черепа многорогих баранов XII–XIII веков.