Климатолог предупредил об угрозе подтопления Санкт-Петербурга

Повышение уровня Мирового океана в результате глобального потепления может увеличить угрозу подтоплений в Санкт-Петербурге. Особую опасность представляют нагонные волны со стороны Балтийского моря, которые способны создавать дополнительную нагрузку на городские защитные сооружения. Об этом сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на эксперта по изменению климата, генерального директора компании «Карбон Лаб» Михаила Юлкина.

По словам специалиста, деятельность человека способствует повышению глобальной температуры, что приводит к постепенному таянию ледников и увеличению уровня моря. Однако этот процесс развивается на протяжении десятилетий, поэтому резкого подъема воды в ближайшее время не ожидается. В течение нескольких десятков лет уровень Мирового океана, по оценке эксперта, может вырасти на несколько десятков сантиметров.

Даже такое изменение способно создать серьезные проблемы для прибрежных территорий. Особенно уязвимыми окажутся низменные районы, где повышение уровня воды увеличивает вероятность затоплений. В качестве примера климатолог привел Нидерланды, значительная часть территории которых расположена ниже уровня моря.

Санкт-Петербург также находится в зоне потенциального риска из-за своего расположения у Финского залива. Юлкин предупредил, что при учащении нагонных волн существующая система защиты города от наводнений может столкнуться с дополнительными нагрузками. По его оценке, в определенных условиях дамба может оказаться недостаточной для предотвращения подтоплений.

Помимо Петербурга, климатолог назвал среди потенциально уязвимых российских городов Архангельск и Петропавловск-Камчатский. Для них повышение уровня океана также может стать дополнительным фактором риска. При этом конкретные сроки возможных подтоплений и масштабы последствий специалист не назвал.

Прогноз носит долгосрочный характер и не означает, что Санкт-Петербургу угрожает неминуемое затопление в ближайшие годы. Реальные последствия будут зависеть от скорости повышения уровня моря, частоты опасных погодных явлений и эффективности защитной инфраструктуры.