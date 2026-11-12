«Кость — не камень, она живая». Интенсивные тренировки усиливают костный обмен

Регулярные высокоинтенсивные физические нагрузки оказались связаны с повышением уровня остеокальцина — белка, отражающего процессы костного обмена. К таким выводам пришли исследователи из Университета Земмельвайса, объединив данные 24 работ. Метаанализ был опубликован в июне 2026 года в журнале Sports Medicine — Open ; на него вновь обратил внимание ScienceDaily.

В обзор вошли рандомизированные исследования с участием 1238 здоровых взрослых. Программы тренировок длились более двух недель. Специалисты сравнивали не только виды нагрузки — на выносливость, силовую и смешанную, — но и ее интенсивность.

Остеокальцин вырабатывается клетками, участвующими в формировании костной ткани. Изменение его концентрации в крови позволяет отслеживать реакцию костного обмена, однако само по себе не свидетельствует о том, насколько прочнее стал скелет.

Наиболее выраженное повышение этого показателя зафиксировали в группе высокоинтенсивных тренировок. В отдельных включенных в анализ работах рекреационный футбол и гандбол сопровождались ростом маркеров образования костей примерно на 45–46%.

Для ряда других программ, включая силовые и менее интенсивные нагрузки на выносливость, убедительного изменения остеокальцина в объединенных данных не выявили. При этом значимых изменений минеральной плотности костей после изученных силовых тренировок или тренировок на выносливость анализ также не показал.

Авторы предполагают, что резкие ускорения, повороты и другие динамические воздействия могут обеспечивать более сильный механический стимул. Вместе с тем определенность доказательств по остеокальцину для высокоинтенсивной группы оценили как умеренную или низкую.

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