Княжеский «зверинец»: под Ярославлем обнаружили редких четырехрогих овец

В Ярославле нашли черепа многорогих баранов XII–XIII веков

Наука

В Ярославле нашли черепа редких многорогих баранов, которые жили в XII–XIII веках. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Два черепа баранов с четырьмя рогами обнаружили в историческом центре города, на участке между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами, еще в 2019–2020 годах. Они лежали в культурных слоях XII–XIII веков, в нескольких метрах друг от друга. Это говорило о том, что животные оказались здесь не случайно.

В РАН уточнили: многорогость — наследуемый генетический признак, а не травма или аномалия. Раньше такие находки фиксировались в основном в Северной Европе, но ярославские черепа смещают известную границу распространения далеко на восток. Объяснением того, как четырехрогие бараны появились в домонгольском Ярославле, стала локация находок. Это центр средневекового города, где располагались усадьбы знати, разрушенные в 1238 году во время нашествия Батыя. Ученые выдвинули гипотезу о существовании здесь «зверинца» редких животных, служивших демонстрацией престижа владельца. На это указывают и найденные рядом фрагменты скелетов кречета и балобана, нехарактерных для региона, а также почти полный скелет самки благородного оленя со следами зажившего ранения.

Содержание такой «живой экзотики» требовало значительных затрат и было доступно лишь высшей знати. Вероятно, «зверинец» мог принадлежать первому ярославскому князю. Теперь лабораторные исследования должны установить, были ли бараны выращены на месте или привезены издалека. А также помочь реконструировать маршруты их перемещения.

Ранее стало известно, что клад XV века нашли рядом с монастырем в Тверской области.

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