«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

Природное соединение триптолид, получаемое из растения, применяемого в китайской медицине, может преодолевать устойчивость опухолевых клеток к лечению. Исследование провели специалисты Университета Джонса Хопкинса, результаты опубликованы в Nature Communications .

Эксперименты на клеточных культурах и животных показали, что вещество блокирует фермент DCTPP1. Этот фермент разрушает активные формы лекарств, мешая им воздействовать на опухоль.

«Вещество блокирует фермент DCTPP1, который помогает опухоли противостоять некоторым лекарствам. Он разрушает активные формы препаратов, не позволяя им в полной мере воздействовать на раковые клетки», — пояснили исследователи.

Наиболее выраженный эффект зафиксирован при сочетании триптолида с децитабином. В этом случае препарат действовал эффективнее и вызывал гибель большего числа раковых клеток.

Ученые также связали повышенную активность DCTPP1 с устойчивостью опухолей к терапии. Блокировка фермента может повысить чувствительность клеток к уже существующим лекарствам.

Авторы считают подход перспективным для опухолей, плохо отвечающих на лечение. Однако результаты получены в лабораторных и доклинических экспериментах: безопасность и эффективность комбинации для людей еще предстоит изучить.