Под Саратовом нашли следы метеорита «Саратов»: он упал более 100 лет назад

Под Саратовом обнаружили микроскопические следы метеорита «Саратов», который упал осенью 1918 года — спустя более чем век после падения. Об этом сообщили в МГУ имени М. В. Ломоносова. Ученые отыскали обломки еще два года назад, но теперь ясно: это не случайные частицы, а вещество космического объекта. Об этом пишет Lenta.ru.

Исследователи собрали образцы почвы вдоль траектории полета тела и выделили магнитные частицы. В лаборатории их проверили с помощью оптической и электронной микроскопии, а также рамановской спектроскопии. В итоге выявили обломки с оливином, никелем и хромом — состав сопоставим с веществом метеорита. Для Саратова это почти детективная история: объект видели в небе, о нем говорили, но на земле тогда нашли лишь несколько фрагментов.

В МГУ уточнили, что данные открывают новые возможности для исследования метеоритных дождей и определения областей рассеяния их вещества. Подход позволяет выявлять микроскопические космические фрагменты, даже когда точное местонахождение обломков установить не удается. 6 октября 1918 года над Саратовской областью прошел метеоритный дождь. Осколки назвали «Саратов». Летящий объект было хорошо видно благодаря длинному хвосту, но на земле люди отыскали всего несколько фрагментов. Теперь следы найдены там, где их не ждали — в почве, среди магнитных частиц.

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