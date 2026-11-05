«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города

Ученые связали загрязнение ртутью в Юкатане с упадком майя

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Группа палеохимиков из США, Мексики и Великобритании под руководством Мэттью Уотерса из Обернского университета выяснила, что активное использование майя красных пигментов на основе ртути привело к накоплению токсичного металла в водоемах Юкатана. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты изучили донные отложения озер Коба и Шканче, располагавшихся вблизи крупных городов майя классического периода (250–950 годы н. э.). Анализ кернов показал, что содержание ртути в слоях этой эпохи достигало 18 микрограмм на грамм, что многократно превышает современные нормы для питьевой воды. Для сравнения использовались пробы из двух озер, удаленных от поселений майя.

Рост концентрации металла совпал с резким снижением активности цианобактерий и водорослей, а также исчезновением ряда видов моллюсков и ракообразных. По словам исследователей, эти данные указывают на критический ущерб водным экосистемам. Ученые полагают, что масштабное ртутное загрязнение могло стать одним из факторов, способствовавших коллапсу классической цивилизации майя в IX веке.

Ранее сообщалось о том, что в зубе древнего представителя майя нашли нефритовую вставку.

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