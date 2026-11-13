Гребень против облысения: китайские ученые обошли миноксидил с помощью тока и генной терапии

Nature Communications: гребень Detangle обошел миноксидил в борьбе с облысением

Наука

Китайские исследователи разработали биоэлектронный гребень Detangle, который помогает бороться с облысением с помощью электрических импульсов и генной терапии. В экспериментах на лабораторных мышах устройство превзошло по эффективности стандартный препарат миноксидил; результаты опубликованы в журнале Nature Communications. Разработка призвана заменить обычные таблетки и наружные средства, которые действуют медленнее и нередко вызывают побочные реакции.

Устройство работает двумя способами. На зубцах размещены электроды разной высоты: при контакте с кожей они создают концентрированное электрическое поле, которое стимулирует волосяные луковицы и на время повышает проницаемость эпидермиса. Параллельно из капсул в корпусе высвобождаются лечебные составы, и электростимуляция помогает активным компонентам преодолевать защитный барьер кожи. Процедуру можно совмещать с обычным расчесыванием. По данным TechInsider, вещества доставляются к корням волос на глубину до 660 микрометров.

Электрический разряд сам по себе не устраняет причину облысения, поэтому в устройство добавили препараты против дигидротестостерона — главного гормонального фактора выпадения волос. Этот гормон образуется из тестостерона с участием фермента 5-альфа-редуктазы и постепенно истончает фолликулы, останавливая рост. Авторы применили два генетических инструмента: плазмиду ДНК, запускающую синтез белка VEGF-A, который стимулирует образование новых кровеносных сосудов вокруг луковиц, и молекулы миРНК, блокирующие выработку фермента, нужного для образования дигидротестостерона. В итоге в компактном гребне удалось совместить стимуляцию роста тканей и подавление гормональной активности.

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