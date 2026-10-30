Клад XV века нашли рядом с монастырем в Тверской области

У Свято-Успенского монастыря обнаружили клад XV века

Наука

Рядом со Свято-Успенским монастырем в Старице Тверской области нашли клад XV века — 35 серебряных монет, лежавших рядом друг с другом. Об этом сообщает портал «Старица 1297».

Монеты обнаружили в середине августа во время спасательных археологических раскопок перед благоустройством и прокладкой коммуникаций к глемпингу. Эксперты предполагают: монеты могли лежать в кошельке из кожи или текстиля. Экспертизу находок провели специалисты Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра. Выяснилось: монеты выпущены в годы правления последнего самостоятельного тверского князя Михаила Борисовича (1461–1485). На денежных знаках изображены геральдическая двуглавая птица и воин с копьем.

Кроме монет, нашли и другие предметы: нательные кресты, украшения, множество фрагментов керамической посуды — тарелок, кувшинов, мисок. Находка дает представление не только о денежном обращении, но и о быте того времени.

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