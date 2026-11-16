Не добавки, а движение и стол: что на самом деле замедляет биологическое старение

Сочетание регулярных физических нагрузок и сбалансированного питания, а также некоторые лекарственные препараты могут снижать биологический возраст человека, тогда как большинство популярных пищевых добавок заметного влияния на старение не показали. Об этом говорится в исследовании ученых Йельского университета, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Специалисты проанализировали данные 51 клинического исследования о влиянии лекарств, диет, упражнений, добавок и медицинских процедур на организм — в общей сложности более 110 показателей метилирования ДНК, включая 16 основных разновидностей эпигенетических часов.

Эпигенетические часы определяют возраст организма по химическим изменениям ДНК — метильным группам, своеобразным молекулярным меткам, расположение и количество которых меняются со временем; алгоритмы анализируют эти показатели и рассчитывают приблизительный биологический возраст, который не всегда совпадает с фактическим. Наиболее стабильные положительные результаты исследователи обнаружили при сочетании нагрузок и сбалансированного питания: снижение показателей биологического старения наблюдалось у участников, придерживавшихся средиземноморской, низкоуглеводной и низкожировой диет. Среди лекарств наиболее выраженное воздействие показали метформин, семаглутид и отдельные препараты, подавляющие фактор некроза опухоли, связанный с воспалительными процессами.

При этом безрецептурные добавки и некоторые медицинские процедуры не обеспечили измеримого уменьшения эпигенетического возраста. Анализ также показал, что современные разновидности эпигенетических часов точнее предыдущих, а у пациентов с заболеваниями изменения маркеров обычно выражены сильнее, чем у здоровых людей. Однако снижение таких показателей пока нельзя считать доказательством увеличения продолжительности жизни или защиты от возрастных болезней: для подтверждения результатов нужны дополнительные исследования с более многочисленными и разнообразными группами. Ученые намерены выяснить, насколько быстро меняется биологический возраст, как долго сохраняется эффект и исчезает ли он после прекращения лечения, а также возможную связь этих изменений с уменьшением риска онкологических заболеваний, диабета, деменции и других возрастных нарушений.