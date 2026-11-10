Не мыши, а обезьяны: зачем Курчатовский институт изучает отдаленные эффекты лекарств на приматах

Российские ученые ищут ключ к счастливому долголетию у стареющих обезьян: коллекция приматов Курчатовского института позволит изучить, как вакцины и лекарства влияют на организм спустя годы. Об этом ТАСС рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, на мышах такие эффекты отследить нельзя.

Ковальчук указал, что отдаленные последствия есть у любого препарата, причем они могут затрагивать когнитивные функции. Увидеть подобные изменения, по его объяснению, можно лишь у высших приматов, тогда как мыши для этого не подходят. Такую работу он считает крайне важной составляющей доклинических исследований лекарств в стране.

Для проведения исследований в понедельник было подписано соглашение между институтом и компанией «Промомед». Партнеры задействуют как уникальные научные установки класса «мегасайенс», так и биологическую и инженерную инфраструктуру Курчатовского комплекса медицинской приматологии. С журналистами Ковальчук беседовал в Москве на Курчатовском геномном форуме «КурчатовГенТех-2026», который проходит 9–10 ноября и входит в программу IV Международного форума природоподобных технологий. Таким образом, по его словам, приматы должны стать важным звеном доклинических испытаний, где оценивают не только эффект препарата, но и его отложенные последствия.