Гроб с артисткой и шампанское в рояле: как кутили купцы Нижнего Новгорода

Нижегородская ярмарка в XIX — начале XX века славилась не только торговлей, но и кутежами, от которых волосы встают дыбом. Об этом сообщает портал «Живем в Нижнем» со ссылкой на историка Ольгу Клевер.

Одна из забав называлась «похороны русалки». Изначально это был древний обряд накануне Ивана Купалы: девушки выбирали «русалку», наряжали ее и вели к реке или костру. Там она снимала венки и бросала их в воду или огонь, а потом начинала водить салочки. Попасться «русалке» считалось дурной приметой. Но купцы в Нижнем Новгороде изменили обряд. По словам официанта ресторана «Повар» тех времен, они заказывали гроб, клали в него согласившуюся артистку, заставляли цыганский хор петь погребальные песни, а сами пьяные рыдали.

Во время другой забавы купцы выдвигали рояль на середину комнаты, заливали в него несколько дюжин бутылок шампанского, устраивая «озеро», и пускали сардинки или кильки. Музыкант при этом играл бравурный марш. А еще в том же шампанском купали женщин легкого поведения. Были и «римские качели» — обнаженную девушку подкидывали до потери сознания. Или «хождение по тарелкам»: посуду с едой сбрасывали на пол, а потом по этой «дорожке» расхаживал захмелевший гуляка.

В кутежах участвовали и представители власти. Особенно отличался губернатор 1910–1912 годов Алексей Хвостов. Однажды он веселился с епископом Иоакимом у неизвестного купца. Оба сильно напились. Хвостова отвезли домой в карете хозяина, а уснувшего архиерея забыли и заперли внутри.

Ранее стало известно, что под Новгородом на хлебной лопате XI века нашли поле для древней настолки.