Напечатали, вживили, забыли: в России придумали саморастворяющийся имплант

Ученые из России и Китая представили напечатанный на 3D-принтере биорезорбируемый имплант, который стимулирует рост костей, нервов и сосудов, а затем бесследно растворяется в организме. Об этом сообщает Наука Mail со ссылкой на в пресс-службу Минобрнауки.

Лечить ткани электричеством медики умеют давно, но обычно для этого нужны громоздкое оборудование, электроды и риск инфекций. Новая разработка решает эти проблемы: специалисты НИТУ МИСИС и ТПУ вместе с коллегами из Китайской академии наук встроили в материал магнитоэлектрические частицы. Имплант работает как беспроводной преобразователь — под действием внешнего магнитного поля в нем возникает импульс, стимулирующий рост тканей. Ни проводов, ни источников питания не требуется, а после курса прибор просто растворяется.

Результаты впечатляют: в испытаниях имплант ускорил образование костной ткани в 4,6 раза, а количество нервных волокон в зоне повреждения — в 3,1 раза. Как уточнил соавтор разработки, доцент ТПУ Роман Чернозем, речь идет о ежедневных 30-минутных процедурах, а в перспективе стимуляцию можно будет проводить и дома переносным аппаратом — поля используются слабые. За две недели композит теряет около 20% массы, а скорость деградации регулируется составом и размерами.

Пока технология прошла только доклинические испытания: для тестов на людях нужно разрешение госорганов. Работы поддержаны грантами Российского научного фонда, а результаты опубликованы в ряде научных журналов.