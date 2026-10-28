Сине-зеленая полоса в небе напугала жителей Владивостока

Необычное свечение, похожее на след от НЛО, появилось в небе над Владивостоком. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

На кадрах видна яркая сине-зеленая полоса, которая словно рассекает облака над городом. Очевидец, снявший видео, признался: на дворе почти ночь, а в небе происходит что-то непонятное. В комментариях местные жители делятся фотографиями свечения и шутят про инопланетян.

Однако есть и более приземленные версии. «Синее пятно» может быть остаточным явлением после падения болида. Или инверсионным следом от ракеты — например, из Китая или с космодрома Восточный.

Еще один вариант — световой столб, оптическое атмосферное явление, которое возникает в холодное время года.

Так что инопланетяне, скорее всего, ни при чем. Но загадка все равно остается.

Ранее стало известно, что микробы из Антарктиды выжили в открытом космосе в эксперименте «Бион-М» № 2.