Обращение сына Наговициной к Бастрыкину дало надежду на спасение матери

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отреагировал на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной, которая уже более недели находится в критическом состоянии на склоне пика Победы в Киргизии. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра ведомства.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК обратиться в МЧС России для оказания помощи в спасении женщины и обеспечить взаимодействие с ведомством.

12 августа Наговицина получила перелом ноги во время спуска с вершины высотой 7439 м. С тех пор она находится в разорванной палатке на высоте около 7,2 тыс. м. Последний раз признаки жизни были заметны 19 августа.

Сын альпинистки Михаил накануне обратился в СКР и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой оказать содействие в спасении матери. Он уверен, что женщина жива и держится в сложных условиях из последних сил.

Как отмечают эксперты, спасательная операция на пике Победы, который считается одной из самых сложных и опасных вершин в мире, сопряжена с колоссальным риском. За прошедшие дни было предпринято три попытки добраться до Наговициной. Одна из них закончилась жесткой посадкой вертолета, другая — гибелью альпиниста-спасателя из Италии на обратном пути.

Третью попытку пришлось свернуть досрочно из-за ухудшения погоды и проблем со здоровьем у руководителя группы. Накануне спасатели не смогли запустить дрон из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что умерший в горах супруг Натальи Наговициной предостерегал от подъема на пик Победы.