Опубликовано новое видео с пика Победы: признаков жизни у россиянки Наговициной не увидели

Военный беспилотный аппарат ВС Киргизии вновь произвел аэросъемку палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, которая уже пятнадцатый день находится на пике Победы на высоте более 7 тыс. метров, пишет Mash. Отмечается, что движений внутри палатки зафиксировано не было.

Российская альпинистка получила перелом ноги во время восхождения на пик Победы 12 августа. Спасательную операцию стараются продолжать в крайне сложных погодных условиях. Ранее итальянские спасатели предприняли попытку эвакуировать россиянку с помощью военного вертолета, однако она не увенчалась успехом.

Наговицину также пытались спасти ее коллеги-альпинисты, однако один из них — 49-летний уроженец Милана Лука Синигалья, погиб от отека мозга прямо на высоте.

Представители киргизских служб заявляют, что сделали все возможное в рамках своих технических и погодных возможностей. Государственный комитет национальной безопасности республики также сообщил, что не увидел признаков жизни у Наговициной.

Ранее МЧС Киргизии признало альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести.