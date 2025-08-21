Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии

Американский истребитель F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в малайзийском аэропорту Султана Ахмад Ша. Оба пилота машины выжили. Об этом сообщает портал Star.

Инцидент с истребителем ВМС США произошел рано утром в аэропорту города Куантан. Машина взорвалась и загорелась прямо на взлетной полосе при выполнении маневра. Момент возгорания попал на видео очевидцев и мгновенно разошелся по соцсетям.

Королевские ВВС Малайзии оперативно подтвердили факт чрезвычайного происшествия в своем официальном заявлении. Подробности катастрофы пока не разглашаются — известно лишь, что оба летчика успешно катапультировались и остались живы. На место выехали экстренные службы для ликвидации последствий возгорания и начала расследования.

Ранее сообщалось о том, что момент отрыва части крыла у «Боинга» в США попал на видео.