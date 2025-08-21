В Сети распространились жуткие кадры с моментом отрыва части крыла самолета в США
Фото: [flickr.com]
Пассажирский самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании Delta Air Lines, столкнулся с серьезным инцидентом во время полета из международного аэропорта Орландо в аэропорт Остин-Бергстром, передает CNN.
На подлете к месту назначения у лайнера оторвалась часть крыла, а именно — один из закрылков. Пассажиры воздушного судна сняли происшествие на видео. На кадрах видна болтающаяся в воздухе консоль.
Позже выяснилось, что причиной повреждения стало попадание самолета в зону сильной турбулентности. Пассажиры вовремя заметили неисправность и сообщили о ней бортпроводникам.
Отмечается, что экипаж действовал по протоколу, и неполадка была зафиксирована перед посадкой. Пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно в аэропорту Остина.
Представители авиакомпании Delta Air Lines подтвердили факт инцидента. Самолет был немедленно выведен из эксплуатации для проведения полного технического обслуживания и тщательного расследования причин произошедшего.
