Двое пермских альпинистов погибли при восхождении на пик Виа-тау в Приэльбрусье

Двое альпинистов из Перми погибли во время восхождения на пик Виа-тау высотой 3742 метра в Приэльбрусье, сорвавшись со скалы в ущелье Адыл-Су Кабардино-Балкарской Республики. Об этом пишет SHOT.

Трагедия разыгралась на одном из популярных альпинистских маршрутов Приэльбрусского района. Группа из двух человек — мужчины и женщины — предприняла восхождение на пик Виа-тау, входящий в горный массив Большого Кавказа. На определенном этапе подъема альпинисты потеряли сцепление со скальной поверхностью и сорвались вниз.

В настоящий момент спасательные подразделения МЧС России приступили к сложной операции по эвакуации тел погибших. Работы осложняются труднодоступностью района и сложным рельефом местности. Пик Виа-тау, хотя и не считается технически сложным для опытных альпинистов, требует особой внимательности на отдельных участках маршрута, особенно в условиях изменчивой горной погоды.

Ранее сообщалось о том, что спасатели поднимутся на пик Победы и спасут альпинистку с переломом.