ФСБ задержала подозреваемого в хищении средств для участников СВО

ФСБ пресекла в Тверской области масштабное хищение денег, собранных для поддержки участников специальной военной операции. Задержан подозреваемый в похищении нескольких миллионов рублей, предназначенных для закупки гуманитарной помощи. Об этом сообщает MK.RU.

Сотрудники УФСБ по Тверской области совместно с полицией и при поддержке Росгвардии задержали местного жителя 1985 года рождения. Мужчина подозревается в организации мошеннической схемы, жертвами которой стали участники СВО.

По версии следствия, злоумышленник присвоил себе несколько миллионов рублей, собранных благотворителями на нужды военнослужащих. Вместо закупки необходимых вещей и оборудования он перевел деньги на собственные счета.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». С задержанным проводятся следственные действия, целью которых является установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Ранее в Энгельсе пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников.