Индийский питон съел собаку и застрял на заборе: спасателям пришлось освобождать обессилевшую змею. Несчастный случай произошел на одной из ферм в штате Раджастхан. Об этом сообщает сайт Bhaskar English.

Четырехметровый питон в индийском штате Раджастхан стал жертвой собственной прожорливости. Рептилия сумела заглотить собаку, однако этот «ужин» едва не стоил ей жизни. Вес змеи моментально увеличился с 50 до 75 килограммов, сделав побег невозможным.

Попытка ретироваться провалилась — переевший питон беспомощно застрял на деревянном ограждении фермы. Первым гигантскую змею, бессильно свисающую с забора, обнаружил хозяин участка. Он немедленно вызвал подмогу и специалистов лесного департамента.

Операция по спасению заняла у экспертов около получаса. Им пришлось проявить недюданную ловкость, поскольку напуганная и обездвиженная змея яростно отбивалась. В итоге питона аккуратно сняли и выпустили в безопасной лесной зоне. Спустя почти час после освобождения рептилия изрыгнула непосильную ношу, вернув себе способность свободно передвигаться.

Индийские питоны — неядовитые удавы, часто встречающиеся в Южной Азии. Их рацион обычно состоит из грызунов, птиц и мелких млекопитающих, но крупные особи могут нападать на коз и собак.

