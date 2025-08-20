Индийский питон съел собаку и застрял на заборе
В Индии питон проглотил собаку и застрял на заборе
Фото: [Зооферма «Шихово» в Дмитровском округе зимой/Медиасток.рф]
Индийский питон съел собаку и застрял на заборе: спасателям пришлось освобождать обессилевшую змею. Несчастный случай произошел на одной из ферм в штате Раджастхан. Об этом сообщает сайт Bhaskar English.
Четырехметровый питон в индийском штате Раджастхан стал жертвой собственной прожорливости. Рептилия сумела заглотить собаку, однако этот «ужин» едва не стоил ей жизни. Вес змеи моментально увеличился с 50 до 75 килограммов, сделав побег невозможным.
Попытка ретироваться провалилась — переевший питон беспомощно застрял на деревянном ограждении фермы. Первым гигантскую змею, бессильно свисающую с забора, обнаружил хозяин участка. Он немедленно вызвал подмогу и специалистов лесного департамента.
Операция по спасению заняла у экспертов около получаса. Им пришлось проявить недюданную ловкость, поскольку напуганная и обездвиженная змея яростно отбивалась. В итоге питона аккуратно сняли и выпустили в безопасной лесной зоне. Спустя почти час после освобождения рептилия изрыгнула непосильную ношу, вернув себе способность свободно передвигаться.
Индийские питоны — неядовитые удавы, часто встречающиеся в Южной Азии. Их рацион обычно состоит из грызунов, птиц и мелких млекопитающих, но крупные особи могут нападать на коз и собак.
Ранее в Индии разъяренный питон атаковал змеелова.