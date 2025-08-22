Мальчик в Индии отбился от крокодила

Тринадцатилетний подросток в Индии чудом остался жив после нападения крокодила. Хищник атаковал мальчика, когда тот мыл чайник в ручье. Об этом сообщает Orissa Post.

Индийский подросток продемонстрировал невероятную силу воли в схватке с крокодилом. Тринадцатилетний мальчик из деревни Кхунта мыл чайник в притоке реки Брахмани, когда хищник вцепился ему в бедро. Мальчик сумел ухватиться за тростниковый куст и начал яростно сопротивляться.

На крики сына прибежал отец, который помог ему выбраться из воды. Подросток получил серьезные рваные раны, но его жизнь вне опасности. Это уже пятый случай нападения крокодила в округе Кендрапара с начала сезона дождей. Местные власти фиксируют рост агрессии речных хищников, связывая это с изменением уровня воды в реках.

Ранее женщина из Индии одолела крокодила-людоеда.