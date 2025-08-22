Женщина из Индии победила семиметрового монстра: как мать спасала сына из пасти крокодила

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел случай, ярко демонстрирующий материнскую отвагу. Женщина ценой невероятных усилий спасла своего сына из пасти гигантского крокодила. Об этом сообщает Deccan Herald.

ЧП случилось в деревне Дхакия, где ребенок по имени Виру купался в дренажном канале, соединенном с разлившейся из-за дождей рекой Гхагра. Внезапно на мальчика напал семиметровый крокодил и утащил его под воду. Услышав крики, 35-летняя Майя, не раздумывая, бросилась на помощь. Она начала бить хищника железным прутом, пока тот, не выдержав натиска, не выпустил свою добычу.

Как позже сообщил лесничий Рам Сингх Ядав, мальчик получил травмы, однако его жизни ничто не угрожает и состояние стабильно. После инцидента власти в срочном порядке установили защитные сети в трех ключевых точках канала и обратились к жителям с предупреждением об опасности купания в сезон муссонов, когда пресмыкающиеся проявляют повышенную активность.

Ранее сообщалось о том, что в Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи.