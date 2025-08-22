Москвич потерял 20 млн руб. на покупке машин

Московские аферисты похитили у горожанина 20 млн руб. в ходе сделки по покупке автомобилей. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после первоначального отказа правоохранителей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, но получил отказ в возбуждении дела. Ситуацию удалось переломить только после вмешательства столичной прокуратуры, которая настояла на отмене незаконного постановления. Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

