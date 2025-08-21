Наводнение разрушило мост в Магаданской области

Паводок снес автомобильный мост в Магаданской области. Инцидент произошел в момент проезда грузовика с цистерной, который рухнул в воду и застрял. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Разбушевавшаяся стихия парализовала жизнь в отдаленных районах Колымы и Якутии. Мощные паводки, вызванные аномальным количеством осадков — за несколько дней выпало полторы месячных нормы, — смели с опор автомобильный мост. Чрезвычайное происшествие случилось в момент, когда по конструкции двигался грузовик-заправщик. Машина упала в бурный поток и застряла.

Оймяконский район Якутии оказался полностью отрезанным от внешнего мира. Добраться до ряда поселков, включая Сордоннох, где уничтожено три моста и отсутствует связь, можно лишь водным путем. Под водой оказались дома в поселках Омсукчан и Сеймчан, спасатели проводят эвакуацию.

Ранее ученые обнаружили доказательства падения кометы, изменившей климат Земли.