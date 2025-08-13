Космический убийца климата: ученые нашли следы кометы, изменившей историю Земли

Международная группа ученых под руководством Кристофера Мура совершила сенсационное открытие, обнаружив на дне залива Баффина микроскопические частицы внеземного происхождения, передает портал Sciencexxi.com.

Эти находки стали неопровержимым доказательством падения кометы около 12 800 лет назад, которое могло кардинально изменить климат Земли и повлиять на ход человеческой истории.

С помощью современных методов масс-спектрометрии исследователи выявили уникальные геохимические следы в глубоководных отложениях — богатые железом микросферулы, деформированные частицы металлической пыли с высоким содержанием никеля, а также фрагменты ударного расплавленного стекла.

Особое значение имеет обнаруженная повышенная концентрация платины и иридия — элементов, характерных для космических объектов.

Это первое в истории обнаружение подобных следов в морских отложениях, и оно имеет огромное научное значение. Время катастрофы совпадает с началом периода позднего дриаса — резкого похолодания, которое прервало глобальное потепление после последнего ледникового периода.

Ученые полагают, что падение кометы могло стать причиной этого климатического сдвига, а также массового вымирания североамериканской мегафауны, включая мамонтов и гигантских ленивцев.

Открытие также подкрепляет смелые теории о существовании развитой цивилизации в ледниковом периоде, которая могла быть уничтожена глобальной катастрофой. Некоторые исследователи связывают это событие с легендами о всемирном потопе и другими древними мифами о катаклизмах.

