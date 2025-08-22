Российскую альпинистку, застрявшую в горах Киргизии, спасать больше не будут

Спасатели прекратили поиски российской альпинистки, застрявшей в горах Киргизии. Решение принято из-за резкого ухудшения погоды и крайне низких шансов на успех. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Руководство спасательной операции приняло решение прекратить поиски российской альпинистки Натальи, оставшейся на одной из вершин Киргизии. По словам руководителя группы Дмитрия Грекова, шансы обнаружить спортсменку живой минимальны, а спустить ее со склона практически невозможно.

Причиной стала стремительно приближающаяся зима. Уже завтра прогнозируют ухудшение погоды с обильными снегопадами, что сделает склоны чрезвычайно лавиноопасными. Ночью температура в базовом лагере опускается до -13°C, а на высоте еще холоднее. Единственной надеждой остается итальянская команда, которая пока не отказывается от своих планов и в случае возможности готова эвакуировать альпинистку.

Ранее альпинисты отказались от подъема на пик Победы из-за застрявшей россиянки.