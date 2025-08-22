Альпинисты отказались от подъема на пик Победы из-за застрявшей россиянки

Группа альпинистов приняла решение отказаться от восхождения на горный хребет Тянь-Шань в Киргизии после несчастного случая с россиянкой Натальей Наговицыной, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Среди тех, кто прекратил экспедицию, оказались Валерия Михайлова и Розалия Халикова. Причиной отказа они назвали неблагоприятные погодные условия и психологическое давление из-за новостей о происшествии с Наговицыной.

Михайлова отметила, что новости о ситуации с женщиной особенно остро воспринимаются из-за участия в экспедиции всей семьи. Решение о спуске с горы принесло ей облегчение.

«Интернет сыграл, на самом деле, злую шутку, потому что на нас это все сыпалось, и мы понимали, что это рядом с нами. Очень сильное напряжение вызывает», — рассказали альпинистки.

Наговицына получила перелом ноги 12 августа во время восхождения на пик Победы и оказалась заблокированной на высоте более 7 тыс. м. На момент принятия решения об отмене восхождения другими альпинистами она провела на вершине уже более 9 дней.

Спасательная операция по эвакуации альпинистки с пика Победы, высочайшей вершины Тянь-Шаня, практически невыполнима, считают эксперты. Как заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, шансы на спасение крайне низки.

Он также описал сложности операции, для которой необходим целый отряд из 30 человек, способных работать на экстремальном рельефе. По словам Пятницина, причиной трагической ситуации стала недостаточная подготовка женщины для столь сложного восхождения.

Ранее сообщалось, что погибший в горах супруг Натальи Наговицыной еще при жизни предостерегал супругу от покорения пика Победы.