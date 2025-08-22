Школьник ранил семилетнего ребенка, стреляя из винтовки под Иркутском

В городе Бодайбо, расположенном в Иркутской области, произошел инцидент, в результате которого семилетний мальчик получил ранение. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД, причиной случившегося стала стрельба из пневматической винтовки, которую устроил 12-летний школьник со своим приятелем, выбрав в качестве мишени заброшенные строения.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, пострадавший ребенок находился на прогулке с другом в районе улицы Нагорной, когда они услышали громкие хлопки.

Подойдя ближе к источнику звука, после очередного выстрела мальчик внезапно почувствовал острую боль в области живота и поспешил домой. Вместе со своей матерью он обратился за медицинской помощью, где врачи выявили у него проникающее ранение.

