Российские хакерские группы объявили о масштабном взломе баз данных Генштаба ВСУ, получив доступ к информации о 1,7 миллионе украинских солдат, убитых или пропавших без вести за три года специальной военной операции. Информацию об этом подтвердили в РИА Новости.

Коалиция хакерских групп, включающая Killnet, Palach Pro и Beregini, провела целенаправленную кибератаку на компьютеры сотрудников украинского Генштаба. Специализированный вирус «Нюанс», действующий исключительно на территории Украины, позволил получить доступ к закрытым серверам. Кроме того, высшее военное руководство хранило взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive.

В распоряжении хакеров оказался массив данных объемом 1,7 миллиона файлов. Каждая запись содержит полные личные данные военнослужащего, обстоятельства и место гибели или исчезновения, контакты ближайших родственников и фотографии. Анализ информации показал динамику потерь: 118 тысяч в 2022 году, 405 тысяч в 2023-м, 595 тысяч в 2024-м и 621 тысячу за неполный 2025 год.

Обнародованные цифры многократно превышают официальные оценки западных аналитиков и могут кардинально изменить представление международного сообщества о реальной цене конфликта для Украины. Утечка ставит под сомнение заявления киевского режима о боеспособности армии и способна оказать серьезное влияние на дальнейшее течение специальной военной операции.

