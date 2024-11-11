Численность частей украинской армии в Сумской области, на границе с РФ, выше, чем в самых горячих точках ДНР и ЛНР. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

По утверждению журналистов, бригады ВСУ на Донбассе испытывают нехватку личного состава. В то же время в Сумской области находятся подразделения, которые насыщены людьми. Там же полно артиллерии и бронетехники.

«Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса ...» — указано в статье.

По мнению авторов, численность украинских войск в Сумской области, заметно превосходит количество тех солдат, которые сейчас отступают в ДНР. Сами военные говорят, что им не помешала бы еще техника. При этом на курском направлении Киев сосредоточил свои самые лучшие подразделения. Ротация войск в этом месте также производится гораздо чаще, чем в других местах.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по мету производства украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Были атакованы цеха, где выпускаются данные вооружения, а также полигон по их испытанию.