Российские военнослужащие нанесли удар по полигону и цехам производства украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен с использованием дальнобойного оружия.

Ракеты «Сапсан» представляют собой перспективный украинский ракетный комплекс, способный использовать различные типы снарядов, включая оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты.

Кроме того, в течение последних суток российские военные также нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов, а также уничтожили склады, где хранились готовые к применению беспилотники. Отмечается, что такие действия нацелены на ослабление украинских возможностей в воздухе и уменьшение их боевого потенциала.

В Курской области 11 ноября ликвидировали взвод «Русского добровольческого корпуса»* (РДК). На участников подразделения была сброшена авиабомба. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

*запрещенная в России террористическая организация.