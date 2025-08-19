Тульский водитель протаранил троих подростков на питбайках

В Новомосковске легковой автомобиль протаранил группу подростков на питбайках. Двое несовершеннолетних госпитализированы с травмами, третий отделался легкими повреждениями. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Новомосковск».

28-летний водитель Opel Astra в Новомосковске не справился с управлением и совершил наезд на трех подростков, которые остановились на проезжей части. Молодые люди на питбайках выстроились в ряд, что и стало причиной масштабного столкновения.

По предварительной информации, у всех 16-летних водителей мототехники отсутствовали права на управление. Отсутствовала и минимальная экипировка — на головах были шлемы, но никакой другой защиты. Двоих пострадавших с травмами медики доставили в больницу, третий подросток смог избежать серьезных последствий.

Питбайки, или мини-мотоциклы, часто приобретаются для внедорожной езды, но их выход на общественные дороги строго запрещен. Это инцидент в очередной раз демонстрирует, к каким трагическим последствиям приводит игнорирование ПДД обеими сторонами — как неопытными водителями мототехники, так и автомобилистами.

Ранее стало известно, что медиум из «Битвы экстрасенсов» разбился на байке в Таиланде.