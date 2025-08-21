В Ростовской области запросили пожизненный срок для убийцы восьмилетней девочки

Государственное обвинение потребовало пожизненного лишения свободы для подсудимого по делу об убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской Ростовской области. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Об этом сообщил ТАСС.

Ростовский областной суд провел закрытое заседание, где были заслушаны прения сторон по уголовному делу об убийстве малолетней жительницы станицы Ольгинской. Представитель гособвинения озвучил крайнюю меру наказания для подсудимого — пожизненное заключение.

Трагические события, легшие в основу дела, произошли в мае. После исчезновения восьмилетней девочки правоохранители обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти в ближайшей лесополосе. Возбужденное уголовное дело квалифицировали по особо тяжкой статье — убийство малолетнего.

Закрытый формат процесса, как это часто бывает в делах такой степени тяжести, ограничил доступ к деталям слушаний. Теперь суду предстоит вынести окончательный вердикт и определить меру наказания.

