«Бабы-дуры» и «шабаши»: епископ Питирим устроил скандал из-за гадалок и коучей

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим выступил с резкой критикой популярных эзотерических практик, заявив, что они являются формой «бесовщины», передает портал 62info.ru.

По его словам, множество женщин всех возрастов и социальных статусов массово увлекаются гаданиями, экстрасенсорикой, раскладами таро и обращаются к «коучам по энергетике», вместо того чтобы ходить в храмы и молиться.

Иерарх РПЦ резко осудил такое поведение. Он сравнил увлекающихся эзотерикой женщин с «бабами-дурами, дышащими маткой», и заявил, что такие люди становятся «хуже скотов», призывая темную силу через шаманство.

«И молодые, и старухи, знаменитые артистки, и глупые домохозяйки —` все шаманят, призывая темную силу войти в них и освободить от рабства плоти», — написал представитель церкви в соцсетях.

Епископ Питирим не впервые призывает к законодательному запрету эзотерических услуг на государственном уровне. Он уверен, что подобные меры помогут улучшить ситуацию в стране, оградив людей от греховных, с точки зрения Церкви, деяний.

Позиция РПЦ в этом вопросе остается неизменной — обращение к гадалкам, экстрасенсам и другим эзотерическим практикам считается серьезным грехом, отдаляющим человека от Бога.

