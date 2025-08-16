Ингушский богослов назвал «грязными» обслуживающих женщин официантов
Богослов из Ингушетии Ибрагим Батыров выразил свое крайнее возмущение в адрес официантов-мужчин, которые обслуживают женщин. Он считает, что такое поведение недостойно настоящих мужчин и является позором для всего мужского пола.
В частности, имам центральной мечети города Малгобек в Ингушетии во время одной из своих проповедей выразил неодобрение в адрес мужчин, которые работают официантами и обслуживают клиентов, в том числе женщин.
«Это же позор!» — говорит в записанном в его Телеграм-канале имам.
Батыров охарактеризовал это как «непристойное» и «неприемлемое» и даже "грязное".
