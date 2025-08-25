Блогера Арсена Маркаряна арестовали по делу о реабилитации нацизма

Блогер Арсен Маркарян арестован на два месяца по делу о реабилитации нацизма. Ему грозит многомиллионный штраф или до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Суд Москвы санкционировал арест блогера Арсена Маркаряна. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Основанием для задержания и последующего ареста стало уголовное дело о реабилитации нацизма.

Расследование инкриминирует Маркаряну правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса. Санкции этой статьи крайне суровы: виновному грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Известно, что поводом для возбуждения дела могли стать сразу несколько материалов, опубликованных им в социальных сетях. Маркарян известен резкими, противоречивыми высказываниями, мизогинистским инфобизнесом и многотысячной аудиторией в закрытом канале

Ранее стало известно о том, что мать Маркаряна принесла в суд его медали.