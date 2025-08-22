Дочь экс-чиновника предложила отправлять «манерных» студентов на СВО

Дочь бывшего главы управы Северного Медведкова предложила отправлять «чересчур манерных» студентов лингвистического университета в ознакомительную поездку на СВО. После волны критики девушка заявила, что имела в виду визиты в госпитали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Студентка МГЛУ Паня Трофимова — дочь экс-главы управы Северного Медведкова Бориса Трофимова привлекла внимание общественности. В своем телеграм-канале она опубликовала призыв отправить «чересчур манерных» однокурсников на ознакомительную поездку в зону СВО для «реабилитации».

Поводом для конфликта стали ее жалобы на либеральные ценности и шутки в студенческих чатах, которые она расценила как пропаганду. После неудачной попытки пожаловаться ректорату девушка начала публичную травлю конкретных студентов, выкладывая их фото с оскорбительными комментариями.

На волну возмущения Трофимова ответила уточнением, что предлагала лишь поездки в военные госпитали с гуманитарной помощью.

