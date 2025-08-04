Тяга к тонированном стеклам в автомобиле может говорить о принадлежности к ЛГБТ*. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов, его точку зрения привел портал «Осторожно, Media».

По мнению парламентария, многие из тех, кто тонирует стекла у своего автомобиля, действуют исходя из «гомосексуального влечения».

«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — указал он.

Милонов добавил, что стремление иметь у машины помимо тонированного стекла еще и «рассверленный задний выхлоп» — это явный признак сексуального отклонения.

Ранее Милонов заявил, что латвийские парламентарии ведут себя как агрессивные пекинесы. Он также назвал их «злобными селяками», игнорирующими мнение собственного народа о русском языке. Поведение латвийского парламента Милонов сравнил с действиями киевского режима, который также не готов выстраивать нормальные отношения со своим населением.

* признано экстремистским и запрещено в РФ