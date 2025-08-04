Милонов сравнил с сексуальными меньшинствами любителей ездить в машинах с тонировкой
Милонов: тонировка лобового стекла говорит о принадлежности к секс-меньшинствам
Тяга к тонированном стеклам в автомобиле может говорить о принадлежности к ЛГБТ*. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов, его точку зрения привел портал «Осторожно, Media».
По мнению парламентария, многие из тех, кто тонирует стекла у своего автомобиля, действуют исходя из «гомосексуального влечения».
«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — указал он.
Милонов добавил, что стремление иметь у машины помимо тонированного стекла еще и «рассверленный задний выхлоп» — это явный признак сексуального отклонения.
Ранее Милонов заявил, что латвийские парламентарии ведут себя как агрессивные пекинесы. Он также назвал их «злобными селяками», игнорирующими мнение собственного народа о русском языке. Поведение латвийского парламента Милонов сравнил с действиями киевского режима, который также не готов выстраивать нормальные отношения со своим населением.
* признано экстремистским и запрещено в РФ