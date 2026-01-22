«Где нас любят, а где терпят»: правда об отношении к русским туристам за границей

Эксперты туристической отрасли проанализировали отношение к российским туристам в различных зарубежных странах. По данным исследования, наиболее благожелательная обстановка традиционно сохраняется в Турции и Египте, сообщает Турпром .

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подтвердил, что турецкий туристический сектор, сильно зависящий от российского потока, старается создавать комфортные условия, и отношение остается в основном дружелюбным. Аналогичная ситуация наблюдается в Египте, где российские туристы являются важной экономической составляющей.

В других популярных направлениях картина не столь однозначна. В Таиланде, по некоторым отзывам путешественников, можно столкнуться с предвзятым отношением и завышенными ценами, особенно в крупных туристических центрах вроде Паттайи. В то же время во Вьетнаме, который набирает популярность, отношение к россиянам оценивается как хорошее, особенно в местах с исторически сложившейся русской общиной, например, в Нячанге.

В Объединенных Арабских Эмиратах отношение к туристам, готовым тратить деньги, носит уважительный характер, однако строгие местные правила поведения требуют неукоснительного соблюдения. В Китае после возобновления авиасообщения отношение к россиянам описывается как нейтральное или положительное, с оговоркой на возможный языковой барьер.

Эксперты рекомендуют туристам для минимизации любых негативных ситуаций заранее изучать местные обычаи, соблюдать правила поведения и дресс-код, проявлять вежливость и воздерживаться от обсуждения политических тем.

