Российские зумеры нашли лайфхак с дешевой недвижимостью в Заполярье

Молодые люди со всей России покупают квартиры в городах Заполярья по ценам, сопоставимым со стоимостью гаджетов, пишет телеграм-канал «База». Самыми популярными направлениями стали Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Причины — низкие цены от 3 тыс. руб. за квадратный метр, просторные квартиры и возможность удаленно работать.

Отмечается, что Воркута за три года стала настоящим магнитом для молодежи. Двухкомнатную квартиру площадью 40-60 кв. м здесь можно купить в среднем за 200 тыс. руб., а арендовать — за 9-30 тыс. в месяц.

Риелторы отмечают, что основными покупателями стали люди 20-30 лет, в том числе из новых регионов России (ДНР, ЛНР), а также недавно разведенные. Недвижимость приобретают как для личного проживания, так и для последующей выгодной сдачи.

В Мурманске цены выше: однокомнатная квартира стоит около 1,5 млн руб., а двухкомнатная — от 3 млн руб. Спрос здесь формируют люди 24–35 лет из Крыма, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Город переживает бум посуточной аренды, а также роста долгосрочного найма из-за притока туристов, военных и ученых.

Самые высокие цены — в Новом Уренгое, где однокомнатная квартира начинается от 4 млн руб. Однако город привлекает молодые семейные пары 18-25 лет благодаря государственным субсидиям и программам поддержки.

Активный переезд молодежи из Сибири и южных регионов наблюдается последние два года. Общая тенденция показывает, что доступное жилье на Крайнем Севере становится действенным инструментом для решения жилищного вопроса нового поколения.

Ранее заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил вернуть выдачу квартир молодым семьям по соцнайму.