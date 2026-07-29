«Господдержка вместо яслей». В ГД предложили закрепить услуги «социальных нянь» на федеральном уровне

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести на федеральном уровне безусловное право на получение услуги «социальная няня» для россиян, воспитывающих детей младше трех лет. Соответствующий документ, направленный на имя главы Минтруда Антона Котякова, есть в распоряжении РИА Новости . Авторами документа значатся вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ксения Горячева и Антон Ткачев.

«Представляется целесообразным закрепить федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня" для семей с детьми до трех лет», — сказано в письме.

Законодатели предлагают определить минимальный ежемесячный объем такой помощи на семью — не менее 20 часов кратковременного присмотра и ухода за ребенком. При этом услугу разрешат оказывать как на дому, так и в стационарных учреждениях соцобслуживания.

В первоочередном порядке, по замыслу депутатов, помощь должна доставаться студенческим, многодетным и неполным семьям, а также домохозяйствам с детьми-инвалидами, семьями, где появились двойни или тройни, и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации либо не получил места в ясельной группе.

По мнению авторов инициативы, перевод такой меры в статус федеральной гарантии позволит укрепить поддержку семей на период ожидания места в яслях, а также даст родителям дополнительные возможности для учебы, трудоустройства и решения бытовых и социальных вопросов.

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