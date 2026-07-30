Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

РИА Новости: ограничения на движение по Крымскому мосту сняты

Безопасность

Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь осуществляется в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает ситуацию на автоподходах к транспортному переходу, передает РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, ограничения на проезд сняты, и автомобили снова могут беспрепятственно пересекать мост.

Водителям по-прежнему рекомендуют следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при планировании поездки.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное