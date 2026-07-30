Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено
РИА Новости: ограничения на движение по Крымскому мосту сняты
Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь осуществляется в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает ситуацию на автоподходах к транспортному переходу, передает РИА Новости.
Согласно опубликованной информации, ограничения на проезд сняты, и автомобили снова могут беспрепятственно пересекать мост.
Водителям по-прежнему рекомендуют следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при планировании поездки.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей.