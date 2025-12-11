Хватит класть еду на могилу: священники объяснили, как на самом деле нужно поминать близких

Русская православная церковь выступила с разъяснениями относительно ряда суеверных действий, распространенных на похоронах и поминках. Священнослужители отметили, что эти практики не имеют отношения к православному вероучению, сообщает pronedra.ru.

В частности, Церковь назвала бессмысленными ритуалы завешивания зеркал и закрытия окон в доме умершего. По утверждению священников, эти действия основаны на языческих представлениях о духах, тогда как христианское учение не предполагает, что душа бродит по дому.

Критике также подверглись некоторые привычные фразы, такие как пожелание «Пусть земля будет пухом». Священнослужители советуют заменять их молитвой об упокоении души. Представители церкви негативно оценивают традицию оставлять еду и спиртные напитки на могилах, подчеркивая, что кладбище — это место для молитвы и памяти. В качестве альтернативы рекомендуется оказывать помощь живым через благотворительность.

Общий призыв заключается в том, чтобы прощание с умершим проходило с молитвой и внутренним сосредоточением, а не по навязанным суеверным ритуалам.

