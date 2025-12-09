«Эффект Долиной» в действии: в объявлениях о продаже квартиры россияне пишут «не участвую в схемах»

«Эффект Долиной» отразился на рынке недвижимости в Краснодарском крае: покупатели стали более требовательны, а продавцы указывают в объявлениях причины продажи квартиры, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, ранее покупатель и продавец могли во время светской беседы обсудить причины продажи недвижимости. Теперь это стало одним из главных условий для диалога между ними. Примечательно, как изменился стиль объявлений.

Корреспондент обратил внимание, что на сайтах объявлений появляются следующие формулировки: «продавец не пенсионер», «не участвую в схемах», «готов предоставить доказательства дееспособности». Потенциальные продавцы требуют, чтобы им подробно рассказали о причинах переезда.

По информации издания, у юристов также появилось больше обязанностей. Например, теперь специалисты на заключение сделки приглашают экспертов. Они должны засвидетельствовать, что эмоциональное состояние продавца а момент сделки было стабильным. Юристы теперь запрашивают у продавцов справки о психическом состоянии. В сделках появились «периоды охлаждения» — фазы, когда покупатель может еще раз оценить условия сделки.

«Покупатели стали умнее. Продавцы — внимательнее. Юристы — предусмотрительнее. Застройщики — технологичнее», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что психиатр назвал признаки невменяемого продавца жилья.